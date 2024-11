Non sembra volersi placare la rivolta esplosa negli ultimi giorni contro Lorenzo Spolverato, dove l’hashtag #FuoriLorenzo è in tendenza su X (ex Twitter) ormai da oltre 48 ore. Il modello milanese non fa nulla per placare l’ira degli utenti, anzi, con le sue ultime uscite ha contribuito a gettare ulteriore benzina sul fuoco.

Durante un confronto con Shaila Gatta, dal quale ne è scaturita una nuova litigata tra i due gieffini, Lorenzo si è lasciato andare ad alcune affermazioni decisamente discutibili: “Dovevi vedermi nelle mie ex relazioni che animale che ero! Sto facendo anche io dei passi, non pensare che io sia fatto e finito. Ho un cervello, sì, ma non sono fatto e finito, ed è strano anche che in due litigate non ti ho insultata, è molto strano eh! Ma non lo voglio fare, perché tu non sai le parole che io posso pensare in una frazione di secondo. Sarebbe brutto”.

La reazione dei telespettatori

"Che paura", "Mi raccomando, romanticizzate anche questo", "Lui sta dicendo una cavolata dietro l'altra, impossibile giustificarlo", "Lei dovrebbe pure ringraziarlo per questa cosa?", "Penso che abbia bisogno d'aiuto", "La squalifica se la sta proprio cercando, è stupido a dire queste cose", "Gli animali non sono come lui", "Questi dialoghi andrebbero censurati perché sono messaggi negativi per chi sta fuori", "E lei lo ascolta anche".

Intanto, sui social c’è chi invoca la squalifica di Lorenzo. Al riguardo, Agent Beast, profilo X che svela dei retroscena sul Grande Fratello, ha rivelato che entro 48 ore potrebbe arrivare un provvedimento disciplinare: “Comportamento considerato irrispettoso o lesivo nei confronti degli altri concorrenti. Valutazione su Lorenzo, entro 48 ore intervento di Alfonso Signorini. Queste le prime indiscrezioni”.