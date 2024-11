Questa sera, martedì 19 novembre, andrà in onda su Canale 5 la tredicesima puntata del Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini passa al doppio appuntamento settimanale: a partire da sabato prossimo, infatti, sfiderà Ballando con le Stelle.

Nella Casa più spiata d’Italia le tensioni e le crisi di coppia continuano a tenere banco, tra l’atteso confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e la verità sul bacio Alfonso D’Apice a Federica Petagna. In nomination, inoltre, ci sono quattro concorrenti a caccia dell’immunità. Ecco tutte le anticipazioni

Grande Fratello, anticipazioni tredicesima puntata

Dopo il ritiro di Enzo Paolo Turchi e il ritorno di Tommaso Franchi dalla Spagna, è stato soprattutto l’ingresso di Stefano Tediosi a sconvolgere le gli equilibri all’interno della casa del Grande Fratello. L’ex tentatore era l’ultimo tassello mancante per completare il triangolo amoroso targato Temptation Island con Federica Petagna e Alfonso D’Apice. Quest’ultimo ha confessato a Jessica Morlacchi di aver baciato l’ex fidanzata: “Non voglio che esca fuori perché non voglio mettere in cattiva luce lei. Dov’è successo? Qui a letto sotto le coperte. Se sono io che mi sono avvicinato? No, è stata lei a baciarmi”. Questa sera, Alfonso Signorini farà luce su quanto accaduto tra i tre gieffini negli ultimi giorni.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono invece attesi da un importante confronto. La coppia, infatti, sta vivendo i primi momenti di difficoltà e tensione. A suon di incomprensioni, l’ex velina è finita con l’attaccare il modello milanese definendolo "pagliaccio".

La rivolta contro Lorenzo Spolverato

Capitolo Lorenzo Spolverato. Sono ormai quattro giorni che è in corso una rivolta social contro di lui per via di alcune sue affermazioni, tanto che l’hashtag #FuoriLorenzo continua ad essere nei trend di X (ex Twitter). La stragrande maggioranza dei telespettatori chiede la squalifica immediata, ma lo scenario più plausibile è quello di una possibile Nomination d’ufficio o una semplice ramanzina da parte di Alfonso Signorini

Nomination e sondaggi

In Nomination, infatti, ci sono quattro concorrenti, e il più votato sarà immune fino alla prossima eliminazione. I nominati sono Amanda Lecciso, Federica Petagna, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani. Stando ai sondaggi di ForumFree, al momento Luca è il super-favorito con il 55% delle preferenze, seguito da Lorenzo (24%). Più staccate Amanda Lecciso (12%) e Federica Petagna (9%).