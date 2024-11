Alfonso D'Apice ha confidato a Jessica Morlacchi di aver baciato la sua ex fidanzata, Federica Petagna, sotto le coperte. Tra le mura della Casa del Grande Fratello la voce del bacio tra i due si è sparsa molto velocemente, e nella giornata di ieri non s'è parlato d'altro, tanto che la ventenne partenopea ha maturato la decisione di voler stare da sola, e lo ha riferito ad Alfonso.

"Pensavo che almeno tu ti salvavi, credevi di aver fatto la cosa giusta? Rispondi alla mia domanda. Sono sempre più convinta che devo stare da sola nella mia vita. Tutti questi comportamenti io non li avrei mai avuti, quindi forse è meglio che me ne sto da sola. Se non è successo niente perché lo dovevi dire? Poteva restare semplicemente una cosa nostra. Prima lo vai a dire in giro, poi vieni da me a dirmi che l'haai detto e vuoi conoscere il mio parere [...] Mi stai mettendo in difficoltà. Se volevi sapere qualcosa me lo chiedevi, il tuo parlare di questo non con me non ti fa uomo. Non ho più niente da dirti".

In seguito, anche tra Federica e Stefano c'è stato un faccia a faccia. L'ex tentatore, infatti, ha chiesto un chiarimento alla couinquilina: "Mi devo aspettare qualcosa dalla puntata?", e la Petagna ha risposto: "Una sera c'è stato un avvicinamento nostro, ma che non è andato avanti forse perché in quel momento sono stata un po' egoista, perché volevo capire. Io ho saputo adesso che Alfonso l'ha detto, in quel momento sono stata egoista, volevo capire".

Dopo il confronto con Tediosi, Federica si è confrontata con Jessica Morlacchi: "Il bacio c'è stato perché non è una persona indifferente, mi sono fatta prendere da tante cose, e il mio pensiero era che se le cose fossero andate diversamente tra noi non stavamo qua, ed egoisticamente mi sono messa lì ed è scattato il bacio. Ho pensato a me perché volevo capire, facendo fose del male a due persone, ma volevo capire".