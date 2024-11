Il triangolo amoroso formato da Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi è stato ampiamente trattato durante la tredicesima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, martedì 19 novembre.

Tra Alfonso e Federica, prima che entrasse Stefano dentro la Casa, c’è stato un riavvicinamento: i due si sono baciati sotto le coperte, durante la notte, nascosti dalle telecamere. “Il bacio che ho dato ad Alfonso non mi ha aiutato a capire cosa realmente voglio”, ha detto Federica. Ma, lontano dagli altri inquilini, la Petagna ha ammesso di provare ancora forti sentimenti nei confronti di D’Apice. O meglio, del “nuovo” Alfonso, che starebbe mettendo da parte la sua gelosia e possessività che per anni ha avuti nei confronti della ragazza. Tuttavia, a pensarla diversamente è Beatrice Luzzi, che ha accusato Federica di fare strategia: “Credo che lei si sia avvicinata perché ha capito che Alfonso è un personaggio forte”.

A cambiare le carte in tavola è stato Antonio Fico, imprenditore napoletano e proprietario di un bar, che è entrato nella Casa per confessare di avere avuto un ruolo nella vita amorosa della ragazza dopo l’uscita da Temptation Island. “Tra me e Federica non c’è stato solo un bacio. Mi ha offeso il fatto che al Grande Fratello abbia negato”, ha detto il ragazzo napoletano sostenendo che la loro conoscenza è durata circa tre settimane.

Durante il confronto, Federica ha smentito quanto detto da Antonio: “Ci siamo baciati una sola volta”, ha spiegato più volte. A prendere le difese della 20enne, è stato l'ex fidanzato Alfonso, che ha cercato di mettere fine al confronto invitando Antonio a uscire dalla Casa: "Vai a fare i cornetti", ha ripetuto più volte. Prima di andare via, Antonio ha lanciato una frecciatina a Federica: “Continua a baciare tutti”, ma lei è rimasta impassibile.

Rientrato in camerino, Antonio Fico ha pubblicato sui social un suo selfie aggiungendo a corredo una frecciata rivolta ad Alfonso: "Quando uno è cornuto e contento", ha scritto in dialetto napoletano.