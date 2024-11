Al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello c’è stato uno scontro infuocato tra Yulia Bruschi e Pamela Petrarolo.

Durante questi mesi di permanenza nella Casa, le due hanno stretto una solida amicizia, ma la concorrente di origini cubane sembra non aver gradito una scelta fatta dall’ex volto di Non è la Rai nel corso della diretta.

Durante le Nomination a volto scoperto, infatti, molti inquilini hanno fatto il nome di Clayton Norcross. L’attore statunitense viene spesso rimproverato di essere troppo solitario e poco rispettoso delle regole di convivenza, soprattutto per ciò che riguarda la ripartizione del cibo. Pamela e Ilaria Galassi hanno scelto di nominare lui perché nel corso della settimana hanno avuto poche occasioni per condividere del tempo insieme. Una scelta, secondo Yulia, di comodo, che aveva come obiettivo quello di non esporsi nei confronti di personaggi più scomodi.

Dopo la discussione, quando la Bruschi ha lasciato la stanza, Pamela è parsa incredula: “Roba da pazzi” Ma come fa a dirmi chi devo votare io, scusatemi? Io ho una motivazione valida per quanto mi riguarda. Clayton nel tavolo è quello che noi frequentiamo meno, punto”.