Nelle ultime ore sono emersi nuovi sviluppi circa il triangolo amoroso del Grande Fratello formato da Alfonso D’Apice, Federica Petagna e Stefano Tediosi. Dopo le nuove rivelazioni di Antonio Fico e Giovanni De Rosa, entrambi ex presunti flirt della ventenne partenopea (clicca QUI per l’articolo), è arrivata una segnalazione che, se confermata, potrebbe stravolgere gli equilibri interni alla Casa del Grande Fratello.

La segnalazione su Alfonso D'Apice

A quanto pare, infatti, Federica non sarebbe stata l’unica ad avere frequentazioni dopo la rottura con Alfonso. Deianira Marzano ha infatti pubblicato la segnalazione di una fonte anonima circa un presunto flirt avuto dal giovane napoletano: “Guarda, io quando Alfonso è tornato da Temptation Island mi sono scritta con lui per diversi giorni, sembrava che tra la lui e la sua ex fosse praticamente fintia. Poi, quando si è aperta la possibilità che lui potesse entrare al GF, ad un certo punto ha smesso di scrivermi. Secondo me ha cambiato idea e si è riaperta una porta con lei, soprattutto quando lei è entrata al Grande Fratello. Non è quello che sembra”.

Stefano smaschera Federica: "Perché si è riavvicinata ad Alfonso"

Nel frattempo, Stefano Tediosi ha di fatto smascherato Federica Petagna. Secondo l’ex tentatore, infatti, l’estetista napoletana si sarebbe riavvicinata ad Alfonso D’Apice per pura strategia: “Mi ha dato un po' di conferme a quello che pensavo, parlarci mi è servito per avere risposte. Io l'ho un po’ stimolata per vedere come si comportava e mi ha fatto capire che in mente ha una cosa ma poi ne sta facendo tutt'altra. Lei quando mi guarda vorrebbe essere fuori da un'altra parte con me, fuori da tutto questo contesto, lontano dall'ex fidanzato.

Secondo me lo fa per fare la cosa più giusta per gli altri, per chi è fuori, quindi è un ‘devo', non un ‘voglio'. Lei crede che debba far così – ha detto, riferendosi al suo avvicinamento con Alfonso – perché tutti le dicono che è meglio far così. Dice a sé stessa: ‘Magari sto sbagliando perché ho vent'anni, magari la cosa giusta è quella perché me lo dicono tutti'”.