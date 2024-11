Nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello, andata in onda martedì 19 novembre, c’è stato un confronto (anzi più che confronto si è trattato di uno scontro) tra Antonio Fico e Federica Petagna. Il giovane imprenditore napoletano sostiene di aver avuto una breve storia con la ventenne napoletana nel periodo in cui lei era già legata a Stefano Tediosi, ed è entrato nella Casa per raccontare la sua versione dei fatti dopo che Federica aveva smentito in diretta che tra di loro ci fosse stato un flirt. Alcuni giorni prima, Antonio aveva rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it (clicca QUI per leggerla), nella quale svelava alcuni retroscena circa la sua frequentazione con l’ex protagonista dell’edizione autunnale di Temptation Island.

Al termine della diretta, contrariato dallo scontro avvenuto con Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica, Antonio ha deciso di pubblicare lo screenshoot di una chat con la Petagna precedente all’ingresso di quest’ultima nella Casa più spiata d’Italia. Stando a quanto rivelato da Fanpage che, ha avuto modo di visionarle, esistono altre chat che Fico conserva e che provano la versione dei fatti da lui raccontata al Grande Fratello.

Antonio Fico, spuntano nuove chat con Federica Petagna

“Tra i due, e i messaggi sembrano dimostrarlo, esiste una corrispondenza fatta di confidenza e fiducia – si legge su Fanpage -. Al punto che Federica – che si rivolge ad Antonio chiamandolo ‘Vita’ – gli anticipa che ‘farà la brava bimba’ di fronte al resto del loro gruppo di amici per evitare che i pettegolezzi sul loro conto arrivassero a persone alle quali Petagna avrebbe preferito tenere celato il loro legame. In particolare, scrive la giovane in un passaggio, Federica non vuole che ad avere sospetti su di loro sia un ragazzo che avrebbe partecipato a un’uscita di gruppo organizzata insieme a Fico e a un gruppo di amici. ‘Un ragazzo che stava con noi nel villaggio’, scrive Federica. Allude, probabilmente, a Giovanni De Rosa, altro ex tentatore di Temptation Island che sostiene di avere avuto una relazione con Federica parallela a quella tra lei e Stefano Tediosi. Nella medesima finestra temporale si inserisce la frequentazione tra Antonio e la bella estetista napoletana”.