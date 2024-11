Durante una recente diretta su Instagram, Sonia Bruganelli ha parlato di un suo possibile ritiro da Ballando con le Stelle (clicca QUI per l’articolo), circostanza al momento scongiurata, visto che l’ex moglie di Paolo Bonolis scenderà in pista sabato sera per lo spareggio che le darà la possibilità di giocarsi la sua permanenza in gara. La decisione è stata presa e comunicata ieri a Milly Carlucci: Sonia e il suo partner Carlo Aloia restano in gioco e sarà il pubblico a decidere il loro destino.

“Se ci ritiriamo davvero? No, noi non ci ritiriamo. Nel senso che abbiamo uno spareggio da fare, tra l’altro a inizio puntata, quindi comunque se fosse… nel bene o nel male è una situazione che riusciamo a gestire. Faremo un ballo già fatto, magari togliendo le prese per fare un ballo in sicurezza. Ed è una forma di rispetto nei confronti del pubblico, la decisione è stata presa anche per questo. Tra l’altro facciamo uno spareggio con Anna Lou, che è una ragazza bravissima e Francesco Paolantoni, che anche lui come coppia ha dei problemi. Noi ci proveremo. Sabato sera in pista ho sentito dolore. Pensavo di non provarlo, perché ero stata due giorni a riposto e stavo meglio. Poi mi ha ceduto anche il braccio. Lui ha sentito il braccio che mollava e ha lasciato.

Però vado avanti. Poi mi sono affezionata anche al pubblico. Vedo anche le persone che mi scrivono. Ieri ho fatto una diretta e mi dicevano: ‘Rimani, dai resta’. E questo ovviamente fa piacere. Le dirette sono anche un po’ un modo per capire. Adesso ho visto la gente che mi segue e che mi sostiene, che mi capisce. Poi ci sono i pazzi che mi dicono ‘sei una ballerina bravissima'”.