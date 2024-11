Tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato è rottura totale al Grande Fratello. Nelle ultime ore, il pallavolista argentino si è sfogato con Luca Calvani, anche lui acerrimo nemico del modello milanese. Secondo Javier, Lorenzo sarebbe arrabbiato con lui senza un valido motivo. “Da un giorno all’altro mi ha tolto il saluto”, ha spiegato.

“Con me non parla, siamo passati dal buongiorno al fatto che proprio non mi calcola”, esordisce Javier Martinez rivolgendosi a Luca Calvani. “Non è una cosa che mi cambia, ma abbiamo ironizzato anche sulla questione di Shaila. Ne abbiamo riso e dal nulla questo si comporta così. Se hai un problema con me, vieni a parlarmi”.

Anche l'attore toscano non riesce a inquadrare bene l'atteggiamento di Lorenzo e spiega: “Pensa che lui mi ha detto che, quando c'è qualcuno che ce l'ha con lui, io mi avvicino a questa persona per dargli ulteriore supporto”. “Io non ho niente contro di lui, è lui che ce l'ha con me. Ha deciso senza motivo in un giorno a caso”, conclude Javier.

“Ricordati che, al di là di quello che lui pensa, alla fine sei tu il responsabile del tuo comportamento e sei sempre tu a doverti alzarti al di sopra, capito?”, spiega Calvani a Javier, il quale precisa: “Io la vedo al contrario. Il fatto che certe persone vengano addosso a me, se so di essere nel giusto, non me frega”. “Quando Lorenzo arriverà cercherò di essere lucido e con calma proverò a dirgli di tutte le volte che, secondo me, aveva l'opportunità di costruire qualcosa con me e ha preferito fare il contrario perché pensava fosse più utile per il gioco”, conclude l'attore.