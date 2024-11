Dopo i numerosi comportamenti discutibili di Lorenzo Spolverato, che hanno fatto divampare una vera e propria rivolta sui social nei suoi confronti (l’hashtag #FuoriLorenzo è rimasto nei trend di Twitter per diversi giorni), nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda martedì 19 novembre, Alfonso Signorini ha fatto un richiamo al modello milanese, avvisandolo sul fatto che se i suoi atteggiamenti non fossero stati modificati, sarebbero stati presi dei provvedimenti. A dire il vero, al termine della diretta, il concorrente ha esagerato di nuovo, dicendo che Helena Prestes è “da manicomio”. Ieri pomeriggio, Spolverato ha svelato ad Amanda Lecciso che in confessionale gli autori lo hanno nuovamente rimproverato.

Lorenzo Spolverato, richiamo ufficiale degli autori

“Mi è stato detto di abbassare i toni, c’è stato il richiamo. Ma guardate che a me sono stati fatti dei confessionali tosti, purtroppo voi tutti non potete vederli e non si può parlare. Ma sono stati confessionali dritti, cioè mi hanno cappottato totalmente. tanto è vero che adesso sono cambiato. Vedete ora come sono? Adesso sono in una situazione di riflessione, di accettazione e non attacco più nessuno. Magari sorrido, me la tengo leggera. Certo, nel frattempo penso e valuto, guardo gli altri. Mi hanno detto ‘tu sei un parac**o, ce l’hai la ca**imma, modifica l’atteggiamento da aggressivo e vedrai che le cose vanno da sé. E io ho detto a loro ‘va bene lo farò subito’.

Ah, Javier non parla mai di noi? Vabbè ok, ma io scherzo e gioco. Sono un ca**one e faccio il ca**one. Mi devo accorgere di equilibrare il mio dire la verità e combattere per le ingiustizie e farlo in un modo elegante e senza sembrare arrogante. Io sono sono arrogante. Mi accordo che posso fare atti provocatori e può uscire la mia parte da ragazzino, ma è una difesa. la difesa adesso arriverà con più controllo ed eleganza. Però io spesso agisco così perché vado contro le cose non giuste, sono uno che lotta per la verità”.