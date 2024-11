Diletta Leotta è il nome più caldo per la conduzione de L’Isola dei Famosi.

Il celebrity survivor, nonostante nell'ultima edizione abbia fatto fatica in termini di ascolti, tornerà in onda su Canale 5 nella primavera 2025 (classica staffetta con il Grande Fratello), e ieri sarebbero partite le prime telefonate per formare il nuovo cast. La prima persona contattata sarebbe stata Maddalena Corvaglia, ex velina di Striscia la Notizia.

A distanza di alcuni giorni, Dagospia ha poi confermato l’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia: Diletta Leotta sarebbe in pole position per condurre la nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

“Flash, non facciamo drammi. La Talpa (che chiude in anticipo di tre settimane) è un reality sbagliato, un format che non funziona. Insomma, Diletta Leotta non ha colpe. Così pare che Pier Silvio – dopo la disastrosa conduzione di Vladimir Luxuria – abbia intenzione di far condurre alla rifattissima sicula (i parenti la riconosco grazie alla voce) L’Isola dei Famosi 2025”.

Parole simili a quelle scritte da Parpiglia la scorsa settimana: “Forse, nel naufragio del Titanic – Talpa si salva proprio la Leotta che è stata apprezzata sia dagli inserzionisti che dalla dirigenza Mediaset. In un primo tempo si era parlato di Elenoire Casalegno, (inviata dell’ultima edizione) al posto di Luxuria (ipotesi poi naufragata). Però, quest’ultima potrebbe sedersi in studio accanto al confermato Dario Maltese, che lo scorso anno ha condiviso il ruolo di opinionista con Sonia Bruganelli, oggi concorrente criticatissima di Ballando con le stelle, di cui Mediaset stessa non sente la mancanza”. Oltre al nome di Diletta Leotta, nel suo articolo Parpiglia ha fatto anche quello del marito della conduttrice di Dazn, Loris Karius, in qualità di naufrago.