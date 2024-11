Questa sera torna in onda Belve con una nuova puntata. Oltre a Valeria Golino e Gianmarco Tamberi, tra gli ospiti di Francesca Fagnani c’è anche Carmen Di Pietro. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confermato lo storico incidente fisico che le è capitato circa vent’anni fa in aereo: “Se la famosa esplosione in aereo di una mia protesi è una fake news? No non mi sono inventata proprio nulla. Non era una bufala. Mi scoppiò una tet*a in volo! Non dico mica bugie è scoppiata davvero mentre ero in volo”.

Carmen ha anche confessato di essere molto credente e di pregare tanto: “Sì sono molto cattolica e credente. Se prego? Certo, la sera, dopo aver letto Topolino, recito delle preghiere, dico il Pater…”. Francesca Fagnani è intervenuta con una battuta: “Recita il Pater Nostro? “Grazie per la pensione di reversibilità…”. La Di Pietro però è andata in tilt: “No dai, ehm, prego e recito anche qualche Pater, Padre… ma siete cattivi è incredibili”.

La showgirl ha poi parlato della sua più grande trasgressione: “No, non si tratta della droga, io quelle cose non le ho mai fatte e provate, per carità. Invece la mia più grande trasgressione sono i peccati di gola. Poi però vado in palestra che per me è un’ossessione. Una mia lotta personale? Quella con i rincari delle buste per la spesa al supermercato!”.

Spazio anche per le rivelazioni sul privato, sui vecchi amori e sulla situazione sentimentale di Carmen: “Ma che ti devo dire più. Sono single da dieci anni. Il mio amore con Paternostro? on Sandro è stato il mio amore vero. Non l’ho mai abbandonato e per me Sandro c’è sempre. Quello è stato un amore verissimo e lo ricordo ancora. Se ho amato Maradona? Senti figlia mia, diciamo che guardavamo le stelle. Comunque sì dai, la nostra è stata una storia vera. Invece ho detto di no a Sylvester Stallone”.