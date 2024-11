Enzo Paolo Turchi è stato uno dei protagonisti dell'attuale edizione del Grande Fratello. Tuttavia, il coreografo partenopeo ha deciso di lasciare il reality per tornare dalla moglie Carmen Russo e dalla figlia Maria, delle quali sentiva troppo la mancanza.

Intervistato dal settimanale Chi, Turchi ha svelato di sentire la mancanza della Casa: "Mi manca moltissimo la Casa che ho vissuto nei primi due mesi, adesso sta prendendo una linea che è quella, giustamente, del Grande Fratello: gli amori, gli intrichi, le rivalità. E quello mi manca meno.

Io sono stato male, ad un certo punto è stata la produzione stessa a dirmi che dovevo uscire, che era arrivato il momento. Non è un ritiro vero e proprio, sono uscito per malattia. Sono sempre stato tra i preferiti dai ragazzi, e li ringrazio. Ho avuto un bellissimo rapporto con tutti, e ho sempre detto quello che pensavo, anche a Lorenzo e Shaila".

Enzo Paolo ha poi parlato di Carmen: "Sapeva che il Grande Fratello mi avrebbe aiutato a liberarmi da alcuni nodi che portavo dentro. Poi siamo una coppia che si ama: io spingo lei quando la vedo titubante, e lei spinge me. Alfonso Signorini è tremendo, e io non so dire bugie. Quando mi ha chiesto: 'Da quanto tempo non fai l'amore?', ho dovuto rispondere che lo avevo appena fatto. Carmen è una moglie, un'amante e una mamma eccezionale".