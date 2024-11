E’ un compleanno triste e sotto tono per Lorenzo Spolverato all’interno della Casa del Grande Fratello. Il modello milanese è rinchiuso ormai da diversi giorni in tugurio insieme a Stefano Tediosi, Alfoso D’Apice, Yulia Bruschi e Mariavittoria Minghetti, e ha dovuto festeggiare lontano dalla sua Shaila Gatta.

Nonostante non ci fossero le migliori condizioni per organizzare un party degno di nota, i “tuguriati” si sono comunque dati da fare e, scoccata la mezzanotte, hanno anche potuto brindare con gli altri inquilini della Casa. La produzione ha infatti deciso di aprire la finestra oblò che li separa e, seppur divisi da un vetro, sono riusciti a passare qualche attimo in allegria tutti insieme. L’unica che non è riuscita a godersi la festa è stata Shaila, visibilmente triste di non poter abbracciare il suo Lorenzo nel giorno del suo compleanno. Anche il gieffino lombardo si è lasciato andare alla malinconia e i due si sono scambiati teneri baci attraverso il vetro, per poi accovacciarsi di fronte alla porta che li separa e parlare un po’ da soli.

Dopo i festeggiamenti in gruppo, Lorenzo e Shaila si sono appartati vicino alla porta che divide il Tugurio dal resto della Casa. Lì, accovacciati per terra, i due si sono scambiati frasi dolci: lui ha ringraziato l’ex velina per i regali (“La lettera voglio godermela da solo […] Un grazie non basta, ma tutto questo vale più di mille parole”). “Sei la cosa più bella che mi sia capitata qui dentro”, aggiunge Lorenzo, mentre lei replica: "Anche per me. Ho già vinto. Sono diventata più dolce e più bambina". "Sei la donna che vorrei. Spero di vederti presto". "Anche io. Mi manchi tantissimo e ti amo tantissimo”, conclude la ballerina partenopea.

Compleanno di Lorenzo, la stoccata di due ex gieffini

Anche il Grande Fratello ha augurato buon compleanno a Lorenzo attraverso un post su Instagram, e i commenti non sono mancati. Tra questi anche quelli di due famosi ex gieffini, ovvero Francesco Oppini e Nikita Pelizon. “Non sapevo che oggi fosse il compleanno di ‘Dio’, Auguri”, ha scritto lui riferendosi al fatto che Spolverato aveva di recente dichiarato che Helena Prestes lo vede come un “Dio”. “Non festeggerebbe meglio stando fuori? Chiedo per un’amica”, ha invece commentato la vincitrice del GF Vip 7.