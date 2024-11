Continua a far discutere il rapporto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. La modella brasiliana afferma di non provare più nulla, ma lui non è affatto convinto di ciò. Nelle ultime ore, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi si apparta in salone per scrivere una lettera, e in molti ipotizzando che il destinatario sua proprio il gieffino milanese.

Mancano poche ore al compleanno di Lorenzo Spolverato e nella Casa più spiata d'Italia fervono i preparativi. Shaila Gatta sta organizzando una sorpresa speciale, ma anche Helena Prestes, che a quanto pare ha avuto un flirt con lui prima di entrare nella Casa, pare stia preparando qualcosa. Qualche settimana fa, Lorenzo aveva interrotto la loro conoscenza, preferendo approfondire il rapporto con l’ex velina. La modella brasiliana pareva averla presa bene, ma Spolverato non è mai stato troppo convinto delle sue parole. Secondo lui, infatti, la Prestes proverebbe ancora qualcosa per lui, nonostante continui a negarlo.

Durante la serata, gli altri inquilini vedono Helena in salone intenta a scrivere una lunga lettera e si incuriosiscono. “Sembrava che stessi scrivendo un tema”, esclama Jessica Morlacchi. Con molta serietà, La Prestes ribatte: “Ho alcune cose da buttare fuori”. Dopo essersi allontanate con Luca Calvani, Jessica e Pamela Petrarolo continuano a discutere della questione. Le due intuiscono che la lettera sia destinata a Lorenzo, che compirà gli anni a mezzanotte. Pamela cerca di approfondire il contenuto del messaggio: non riesce a capire se Helena stia esprimendo sentimenti, scuse o rabbia. “C'è lettera e lettera. Non vedo nulla di male se gliene scrive una”, commenta. Nella discussione si inseriscono anche Shaila e Ilaria. Nonostante i tentativi di fare ipotesi, non riescono a comprendere le intenzioni di Helena. “Magari ci stiamo fasciando la testa per niente”, conclude la Petrarolo.

La lettera di rimane quindi avvolta nel mistero, ma è un segreto che - se rivelato - potrebbe alterare gli equilibri interni alla Casa.