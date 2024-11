Carlotta Dell'Isola, ex concorrente del Grande Fratello Vip, nonché ex volto di Temptation Island, è stata ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo. Durante l'intervista si è lasciata andare ad alcune opinioni su Lorenzo Spolverato, che è stato tentatore nell'edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia alla quale ha partecipato anche lei, e Shaila Gatta.

"Quattro anni fa era un cucciolino, eravamo sempre insieme. Ora lo vedo cambiati, e non in positivo. Shaila Gatta? Mamma mia, quanto mi sta antipatica! Lei non sta facendo uscire il lato migliore di Lorenzo, ci ho vissuto un mese con lui, so di cosa parlo. Lui era pazzesco. Non lo sto riconoscendo, quando ha fatto la presentazione al Grande Fratello gli ho scritto, gli ho detto 'spacca tutto, fai vedere la persona che sei'. Ma non in questo modo".

Carlotta ha poi parlato del triangolo amoroso formato da Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi: "Una noia! lei è proiettata verso la televisione, non le importa di nessuno. Ha un obiettivo e lo sta perseguendo. Non gliene frega niente di Alfonso. Se stai con una persona da otto anni gli porti rispetto, bacia uno, un altro... Alfonso sta sotto venti treni per lei, lui è proiettato nella storia, non vuole fare televisione, lui vuole farla tornare sulla retta via, ma lei non è più innamorata".