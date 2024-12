Nella Casa del Grande Fratello, Helena Prestes ha scritto una lettera a Lorenzo Spolverato in occasione del suo compleanno, un gesto che ha fatto infuriare Shaila Gatta e che ha convinto Javier Martinez sul fatto che la modella brasiliana sia ancora innamorata di Spolverato.

Il pallavolista argentino ha chiesto alla modella brasiliana perché abbia scritto una lettera a Lorenzo, e lei si è subito messa sulla difensiva: “Io non sono attratta da lui. Non sono più attratta da lui, è stato un momento. È evidente che non sono innamorata. Gli ho scritto perché è il suo compleanno e io sono umana”. A questo punto è scoppiata a piangere e ha continuato a sfogarsi: “Ho sempre detto che io credo nell'essere umano. Questo a prescindere che sia un gioco. Riesco a vedere tante cose in lui che vedo in me. Se mi chiedi perché ho scritto la lettera è perché è il suo compleanno. Volevo dirgli delle cose, fargli gli auguri. Lui è lì nel tugurio e mi dispiace”. Javier ha commentato: “Secondo me non era il momento giusto per farlo”, anche perché il concorrente è legato a Shaila, che non ha preso bene questo gesto di Helena.

Tuttavia, la Prestes ha assicurato che l’infatuazione per Lorenzo si è ormai spenta: “A prescindere da quello che è successo, che si è innamorato di un'altra e io mi sono infatuata di lui, io ho la maturità di capire che ero infatuata di lui e poi è finita. Anzi, è evidente che non sono innamorata di lui. Riesci a capire questo? Io sono fatta così. All'inizio eravamo così creativi, era l'uomo perfetto. Poi ho visto che è andato in un'altra strada e in più i suoi atteggiamenti non mi sono piaciuti. Io sono consapevole che lui potrebbe dire: ‘Di questa lettera non me ne frega niente’. Sai quanto è stato difficile scriverla? Però è il suo compleanno e gli ho scritto perché io gli ho sempre voluto bene”.

Martinez è stato lapidario: “Secondo me tu sei ancora innamorata di lui. O infatuata di lui”. Helena è scoppiata di nuovo a pioangere e ha concluso: “Io ho un legame leale con lui. Con lui ho un legame di amicizia. Se lo amo, lo amo come amico, come ho amato Dayane (Mello, ndr). Gli voglio bene da sorella. La mia lettera non è stata d'amore, è stata una lettera da sorella”.