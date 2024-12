“Un concorrente verrà espulso dal Grande Fratello”. E’ questo il clamoroso retroscena svelato pochi istanti fa da Biagio D’Anelli, esperto di gossip ed ex gieffino.

“Questo orecchio magico e fatato ha appena origliato un audio di Whatsapp dove un addetto ai lavori dichiara che domani ci sarà un’espulsione dalla Casa del Grande Fratello. Ebbene signori miei, domani un concorrente, uomo o donna, verrà scaraventato fuori dalla Casa tipo ubriacone dal saloon. Finalmente! Dopo una settimana di bullismo nei confronti di una ragazza (Helena Prestes, ndr), messaggi vergognosi trasmessi dal tubo catodico, è arrivato il giorno della verità”. Tuttavia, D’Anelli non ha fatto il nome del concorrente in questione.

Gli indizi portano a Lorenzo Spolverato, spesso al centro della bufera per via dei suoi comportamenti fin troppo spesso sopra le righe, tra l’altro già richiamato in puntata da Alfonso Signorini. Ma non solo. Negli ultimi giorni, anche Luca Giglioli si è lasciato andare ad una frase gravissima su Helena Prestes (“La metto nella sauna, la riscaldo e la faccio esplodere da sola”), e poi c’è la questione relativa alla presunta aggressione perpetrata da Yulia Bruschi nei confronti dell’ex compagno Simone Costa, che l’ha accusata di avergli spaccato un bicchiere in faccia.

A questo punto non ci resta che attendere la puntata che andrà in onda domani, lunedì 2 dicembre, per scoprire se realmente ci sarà un’espulsione e quale concorrente sarà oggetto del provvedimento.