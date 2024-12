La procura di Roma ha chiesto tre anni di carcere nei confronti di Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, nel corso del processo che lo vede accusato di maltrattamenti in famiglia. La sentenza è attesa per le prossime udienze nel tribunale di palazzo Clodio.

L’ex concorrente nonché opinionista del Grande Fratello Vip ha denunciato, nel 2021, l’ex marito per minacce, insulti e offese, ponendo fine alla relazione tra i due che durava da dieci anni. I carabinieri, nel corso delle indagini, hanno ascoltato numerose testimonianze da parte di parenti e amici della coppia. Secondo un'amica di Adriana Volpe, il marito l'avrebbe offesa anche senza che lei fosse presente mentre la guardava in televisione, proprio durante la sua partecipazione al Gf Vip, tra gennaio e il marzo 2020.

Diversamente, invece, la difesa dell'uomo parla di “singoli episodi in risposta alle singole ingiustizie” piuttosto che di “maltrattamenti”, come riporta La Repubblica. Il pm, invece, resta della sua opinione, e parla di due anni di paura e sofferenza da parte delle persone che hanno subito gli atteggiamenti dell'ex marito di Adriana Volpe. Per il momento la condanna richiesta dalla procura è di tre anni di carcere.