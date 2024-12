Sembra essere giunta al capolinea la storia d’amore tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello. Il modello milanese ha lasciato lei perché geloso di un balletto dell’ex velina insieme ad Alfonso D’Apice, e lei ha scaricato lui perché “Io sono questa, se non ti piace te ne puoi andare". Quel che è certo è che al momento i due non riescono più a trovare un punto d’incontro.

Le parole di Lorenzo Spolverato

Dopo l’ennesimo confronto/scontro con Shaila, Lorenzo si è sfogato con alcuni coinquilini: “Nulla, c’è stato questo confronto, ma non è cambiato nulla. Cercheremo di mantenere le cose come oggi, cioè rapporti civili. Se il suo intento era venire a chiarire non c’è riuscita e ha fatto peggio, basta, stop, non la voglio, decido io. La sua felicità non è con me e la mia non è con lei. Io ho scoperto cose di lei che non mi piacciono, cose che non sono proprio pronto ad affrontare e mi sono tolto da questa storia.

Io ho chiuso perché non va. Lei poi va in giro a raccontare le sue versioni e voi ascoltate troppo la sua campana. Il punto è che noi non ci diamo felicità. Possiamo essere più felici senza e a distanza. E non potrà nemmeno essere una mia amica. In più fa passare me per geloso, ma lei è gelosa e non lo dice e non lo ammette".

La lite (censurata) tra Lorenzo e Shaila

Prima che Lorenzo Spolverato raccontasse la sua versione ai coinquilini, tra lui e Shaila Gatta c'era stato un confronto che, però, si era interrotto a metà per un taglio deciso dalla regia.Spolverato ha detto alla ballerina: “Tu hai solo la tua verità! Fai il balletto con Alfonso e lui fa lo scemo che ti tocca. E tu mi dici ‘Lo devi accettare, questo è il mio lavoro e fuori sarò così!". Io sono diffidente, perché sono stato tradito e quindi sono diffidente. Io sto male perché sono stato tradito a livello di fiducia!”. Shaila, quindi, gli ha risposto: “Ao e quindi?! Ma è colpa mia?! Allora se io ho avuto dei cani al posto di fidanzati ora ti tratto di me***? Ma che cavolo stai dicendo?”.