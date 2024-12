Negli ultimi giorni, la frequentazione tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti tra le mura della Casa del Grande Fratello ha subito una fortissima battuta d’arresto.

Rientrata nel loft dopo aver trascorso una settimana in Tugurio, durante la quale si è molto avvicinata ad Alfonso D’Apice, la gieffina romana scelto di mettere un freno alla conoscenza con l’idraulico toscano (che è entrato in crisi e ha minacciato di lasciare il Grande Fratello) per approfondire la conoscenza con l’ex fidanzato di Federica Petagna.

Ma come ha reagito Mariavittoria alla minaccia di Tommaso di lasciare la Casa? La concorrente si è sfogata con Jessica Morlacchi, che le suggeriva di non allontanarsi troppo da lui: "Va bene, facciamo così. Seguo le regole, seguo quello che devo fare perché era scritto così. Dormire con lui? Il mio pensiero è quello di dormire con Amanda. Lui è innamorato? Mi ha rotto anche i cog***ni ad un certo punto! Sti ca**i, questo che sta facendo veramente mi sta straziando. Ma è un continuo, ma che ho fatto io? Mi volete uccidere, lapidare?”.

In seguito, durante un confronto tra i due, Tommaso ha palesato a Mariavittoria il suo malessere per la situazione che si è venuta a creare tra di loro, tornando a parlare della possibilità di abbandonare il reality. A quel punto, la Minghetti è sbottata: “Non mi puoi dare questo peso, però. Cioè, capisci bene che non puoi associare il tuo percorso a come va con me. Io ti sto facendo notare che il tuo percorso deve essere indipendente da me, quindi non è che se dopodomani, tra un mese, tra quattro mesi che siamo qua dentro, finisce con me perché non è detto che ci sposiamo, allora…Tu non puoi andare a dire che il tuo percorso qui dentro dipende dal rapporto con me. Hai sbagliato, però renditi conto di quello che dici. Io, quando ti dico ho paura, ho paura che veramente…”.

In sostanza, Mariavittoria ha ammesso di avere paura nel prendere una decisione per la reazione che potrebbe avere Tommaso. Ma non solo. La Minghetti, infatti, non sembra entusiasta di vedere Franchi vicino ad altre inquiline. Mentre lui era sul divano e stava dormendo sulle gambe di Federica, Mariavittoria è sbottata: “Io lo rovino con le mie mani, lo rovino, ma lo rovino proprio!”. Parole durissime che non sono passate inosservate ai telespettatori, che in queste ore stanno chiedendo che vengano assunti provvedimenti nei confronti della gieffina romana.