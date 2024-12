Sabato sera, complice un gioco, Helena Prestes ha scelto di portare con sé in Tugurio Lorenzo Spolverato, provocando la reazione furiosa di Shaila Gatta, arrabbiata per essere stata nuovamente divisa dal fidanzato.

Una volta entrati in Tugurio, la modella brasiliana ha spiegato ad Amanda Lecciso le ragioni che l'hanno spinta a scegliere Spolverato. Helena ha chiarito di non provare più alcun interesse nei confronti del coinquilino (con il quale scambiava messaggi prima di entrare nella Casa del Grande Fratello), e la sua intenzione è quella di tornare ad avere un rapporto amichevole con lui. In seguito, c'è stato un confronto tra i due gieffini.

Il confronto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato

"Lorenzo, tu devi capire questo, se continui a mischiare le cose non andrà bene. Io credo di conoscerti, vedi lati in te, degli sbagli che hai fatto all'inizio, che puoi moderare - ha detto la Prestes -. Non dico che devi cambiare, non ho mai detto questo, ma di moderare [...] Preferisco vedere le cose belle, quando siamo entrati ci siamo divertiti. Prima non le vedevo perché abbiamo litigato, ma io ti voglio bene ancora. Io vado contro tutto questo perché preferisco scegliere le persone con cui magari devo stare qui fino a febbraio. Non c'è un'attrazione come amore, fidanzato, io ho un affetto per te, anche le Luca, per Amanda. E' lo stesso affetto, non c'è più sentimento nei tuoi confronti. Ero molto triste quando sei partito, ho detto 'ho perso un compagno d'avventura, ho sbagliato a dire che ero innamorata, non era la parola giusta".

Poi è stata la volta di Lorenzo, che ha parlato del loro "segreto" che è venuto fuori durante l'ultima puntata: "Non vogliamo partire dalla nostra chat fuori? Abbiamo sbagliato a fare una cosa che non si fa, però non abbiamo fatto niente di che, è stato un dialogo divertente, non c'è mai stato un flirt, non ci siamo mai visti. E' giusto confermare queste cose, abbiamo sbagliato, ma tutti sbagliano".

E ancora. "Ci sono cose che non sono state risolte e che mi sono rimaste sul groppone, non mi fanno andare avanti [...] Tu hai tradito la mia fiducia e mi sono sentito provocato. Se ti sei sentita trattata male ti chiedo scusa, io mi sono sentito ferito da alcune provocazioni che ci sono state. Adesso, se tu mi vuoi bene la mia relazione non la tocchi. Vorresti che io fossi un tuo amico nell vita? Se tu mi volessi davvero bene non staresti in mezzo alla mia relazione, perché sai che è una cosa delicata. Io credo che alcune volte tu non agisci di cuore, ma di istinto puro, poi te ne accorgi quando è troppo tardi".