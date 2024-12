Nuova possibile coppia nella Casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, Lorenzo Spolverato e Stefano Tediosi hanno stuzzicato Emanuele Fiori sull’intesa con Chiara Cainelli, e sembra proprio che il concorrente abbia puntato la coinquilina.

In un momento di confidenze tra uomini in piscina, Lorenzo e Stefano, notando Chiara sul tapis roulant, colgono l'occasione per chiedere a Emanuele come fosse andata con la ragazza la notte precedente, avendo notato un momento in cui i due si erano messi in disparte a parlare. “Ti piace Chiara?”, gli hanno chiesto. “Un pochino”, ha risposto il fisioterapista con un sorriso imbarazzato, mentre i due coinquilini lo hanno punzecchiato con commenti ironici. “Dì la verità: esteticamente ti piace? E mentalmente?”, insiste Lorenzo. Emanuele risponde con due “Sì” alle domande incalzanti di Spolverato, aggiungendo: “Io la chiamo Elsa, la regina di ghiaccio”, trovandosi d'accordo con Lorenzo sul fatto che Chiara sembri avere difficoltà a lasciarsi andare.

Durante la notte, Chiara ed Emanuele si sono ritrovati in piscina e si sono lasciati andare a riflessioni in merito ai propri compagni di avventura. “Forse tra tre mesi starò anche io così, per ora, però, mi viene da dire: ma sono tutti un po' fuori”, ha detto la Cainelli alludendo al fatto che, comunque, i mesi di permanenza nella Casa per i veterani si iniziano a sentire. Chiara ha poi confidato poi a Emanuele: “Mi trovo bene con te perché ti capisco di più. A livello di modo di pensare forse”, non risparmiando critiche dirette agli altri. “Qui mi sembrano tutti un po' teatrali. Tu sei molto rispettoso e cauto. Io anche. Con le ragazze non mi ci vedo. Le vedo tutte molto diverse. Mi fa strano perché nella vita reale non frequenti persone così diverse da te”.