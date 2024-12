Shaila Gatta è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse dell’attuale edizione del Grande Fratello. La sua passionale quanto burrascosa relazione con Lorenzo Spolverato rappresenta una delle dinamiche più chiacchierate, sia dentro che fuori la Casa più spiata d’Italia. Da un lato c’è il numeroso fandom della coppia, gli Shailenzo, che sostiene senza alcuna riserva la ballerina napoletana e il modello milanese, dall’altra c’è chi li osteggia con forza per via di alcuni loro atteggiamenti di cui in questi mesi si sono resi protagonisti. Insomma, Shaila e Lorenzo dividono, e la loro storia – con il passare del tempo – assume sempre più le connotazioni di quella tra due loro illustri predecessori, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, che tanto ha passionato i telespettatori e che è giunta al capolinea, non senza polemiche, nel giugno del 2023.

Nel frattempo, nelle ultime ore stanno circolando sul web alcune dichiarazioni fatte da Alessandra Celentano quando Shaila Gatta era una delle allieve della scuola di Amici. Ai tempi, era il lontano 2015, la prof di danza fu spietata con la gieffina: “Non sei una ballerina, puoi solo fare la velina, muovere il c*lo, toccarti i capelli e far ammiccamenti”. In effetti, dopo un paio di anni, Shaila Gatta è diventata una velina di Striscia la Notizia, dove è rimasta fino al 2022.