Nel pomeriggio di ieri, le coppie di The Couple sono stati fatti uscire dalla casa a causa della chiusura improvvisa del programma. Ovviamente, per loro che non erano a conoscenza dei dati relativi agli ascolti (disastrosi) si è trattato di uno shock.

Pierangelo Greco ha fatto una diretta su Instagram, Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno salutato ieri sera i propri follower, mentre oggi è stata la volta di Jasmine Carrisi e Brigitta Boccoli.

La prima, tornata in quel di Cellino San Marco. si è limitata a salutare e ringraziare i fan: “Dopo un mese I’m back, sono appena tornata alla vita normale. Sono frastornata, non capisco nulla, ho dormito un minuto questa notte. Vi ringrazio per il supporto. Volevo solo salutarvi!”.

Brigitta, invece, ha ammesso di essere delusa dalla decisione presa da Mediaset di chiudere The Couple: “Ciao ragazzi, sono appena tornata a casa e volevo dirvi che sì, ci dispiace molto che sia finito The Couple, però in fondo abbiamo fatto del bene perché questo milione va all’ospedale al reparto di terapia intensiva per i bambini. E quindi tutto questo ha senso. Sono contenta che questo milione vada lì. Certo, con un milione avrei risolto un sacco di problemi, ma va bene così. Io vi ringrazio perché mi state dando un sacco di affetto“.