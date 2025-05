The Couple ha chiuso i battenti con largo anticipo rispetto alle previsioni iniziali. Gli ascolti bassi (soprattutto quelli dell’ultima puntata) hanno indotto Pier Silvio Berlusconi ad assumere la decisione di sopprimere il programma: non ci sarà la finale e il montepremi da un milione di euro sarà devoluto in beneficenza all’ospedale Gaslini di Genova.

Appena tornati a casa loro, Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono collegati con i social, hanno condiviso alcune foto con dediche fatte dai loro fan e poi hanno ringraziato chi li ha seguiti in questo mese. In un video nel quale hanno usato l’hashtag “The Couple”, i due ex concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi hanno espresso la loro riconoscenza a chi li ha supportati, ed hanno anche ringraziato a chi li ha criticati: “Ciao a tutti ragazzi. Siamo tornati, back home, qui a casa, siamo nella nostra casa. Allora, grazie a tutti voi per il sostegno, per le parole di affetto, ma anche per le vostre critiche, noi ci siamo presi tutto. Anche perché noi vi abbiamo tenuto un po’ di compagnia e questo devo dire che ci fa molto piacere. Grazie e un bacio da The Couple, la coppia. Guardate abbiamo ancora le valige in mezzo alla stanza”.