Ibiza Altea ha rotto il silenzia e ha svelato pubblicamente il motivo per cui non ha potuto partecipare alla diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi. Come aveva dichiarato nella giornata di ieri a Biccy, il problema è rappresentato da Too Hot To Handle, il reality Netflix al quale ha partecipato e che è stato prodotto da Fremantle, società produzione diversa da quella del celebrity survivor condotto da Veronica Gentili. I due reality sarebbero andati in onda contemporaneamente, circostanza non gradita a Fremantle che, nelle clausole del contratto, aveva richiesto l’esclusiva ai concorrenti.

Le parole di Ibiza Altea

“Cara Isola dei Famosi, questa volta non ci incontreremo come avrei voluto - ha scritto Ibiza Altea su Instagram -. A causa dell’uscita contemporanea di un altro reality (Too Hot To Handle, ndr), non potrò far parte di questa avventura straordinaria. Per me, che avevo voglia di mettermi in gioco, di sfidare i miei limiti e mostrare la mia forza, mentale e fisica, non è un addio, ma solo un arrivederci. Se il destino lo vorrà, ci rivedremo”.

E ancora: “Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che mi hanno supportata in questi giorni. Non mi aspettavo tanto affetto, tanta curiosità, tanto desiderio di conoscermi meglio. È stato bello, sorprendente, e vi sono veramente grata. Mi dispiace aver deluso alcuni di voi, ma la delusione più grande è stata per me stessa. Vedevo questa opportunità come un sogno… e svanire così, all’improvviso, non è stato facile. Ma non mollo. Anzi, come dice sempre mia mamma: “What doesn’t kill you makes you stronger”.