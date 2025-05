A gennaio scorso, Pamela Petrarolo ha parlato al Grande Fratello di un grande dolore che per troppo tempo ha tenuto nascosto. Durante la linea della vita, infatti, l’ex volto di Non è la Rai ha rivelato che nel 2024 suo fratello Manuel, 35 anni, è scomparso.

“Da due anni nella nostra famiglia è successa una cosa devastante. Improvvisamente mio fratello non è più tornato a casa nostra. Fino a pochi giorni prima che sparisse mi chiamava per parlare, chiedermi cose. Lui una mattina è uscito e non è più tornato. Lui viveva con i miei, lavorava e faceva una vita normale. L’unica cosa è che in quel periodo era un po’ diverso, più pensieroso e triste del solito. Non sappiamo più nulla di lui, non sappiamo dov’è, cosa, fa, con chi sta. Mio padre va di notte in giro per i quartieri e vedere se lo trova. Mia madre non è più lei da quel maledetto giorno, si è invecchiata cento anni. I miei genitori si stanno lasciando andare, si stanno spegnendo. Qualsiasi cosa arriva nelle nostre vite non ce la godiamo pienamente perché quel dolore mangia e copre tutto, anche ciò che arriva di bello. Non sappiamo se è vivo, se è morto, se sta bene e questo ci dilania davvero. Noi le abbiamo pensate tutte. Magari che si fosse messo in brutti giri, in qualche setta o magari un orientamento diverso e ha avuto paura del giudizio e mia madre ha detto ‘ma a me cosa importa chi ama, l’importante è che stia bene’. Noi tutti in famiglia però lo aspettiamo ancora”.

La lettera di Manuel

Nell’ultima puntata de La Volta Buona, andata in onda ieri pomeriggio, Caterina Balivo ha ospitato Pamela Petrarolo e sua madre, che hanno letto una lettera che Manuel ha fatto avere loro (tramite uno sconosciuto) qualche mese fa: “Ciao papà, inizia così la mia lettera, non mi vengono altri modi per dare inizio ad una lunga sfilza di motivi di questa assenza da parte mia. Per prima cosa, comincio nel dirti che io sto bene e in salute e che non devi preoccuparti per me come hai sempre fatto, devi stare tranquillo e devi pensare a te e a tutto quello che stai combattendo, anche in mia assenza come hai sempre fatto, da grande papà che sei stato e che sei. Purtroppo non ho avuto il coraggio e la forza di farmi avanti, lo so, sono stato veramente un figlio pessimo, me ne rendo conto ogni giorno della mia vita e ti chiedo scusa per questo. Ti voglio tanto bene, papà e mamma”.

Pamela Petrarolo ha poi fatto un appello a suo fratello minore: “Manuel se mi stai ascoltando, noi non abbiamo pregiudizi, preconcetti. Se tu hai fatto delle scelte, a noi non importa, sei nostro fratello, il figlio di mamma e papà. L’importante è che tu ci dica se stai bene. I nostri genitori hanno diritto a sapere se stai bene”.