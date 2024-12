Fanpage ha lanciato un’indiscrezione bomba relativa alla co-conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Stando a quanto rivelato dal noto portale, in lizza ci sarebbero Selvaggia Lucarelli e Geppi Cucciari.

“Si parla di un possibile ritorno sul palco dell’Ariston di Geppi Cucciari, conduttrice su Rai3 di Splendida Cornice, che a 13 anni dalla conduzione del Festival di Sanremo con Gianni Morandi potrebbe ripresentarsi in riviera. L’altro nome è quello di Selvaggia Lucarelli, ormai presenza strutturale di Ballando con le Stelle che conosce il mezzo televisivo ma è soprattutto in grado di alimentare e attirare su di sé dibattito e polemiche, elementi basilari della ricetta sanremese ai quali Conti ha dato impressione di non voler rinunciare”.

La lista dei papabili co-conduttori comprenderebbe anche nomi quelli di come Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Luca Argentero, Matilde Gioli, Raoul Bova, Gaia Messerklinger, Serena Rossi e Giuseppe Zeno.