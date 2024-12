Nella serata di ieri, la diretta del Grande Fratello si è improvvisamente interrotta per circa un’ora a partire dalle 22. Biagio D’Anelli, esperto di gossip ed ex gieffino, ha spiegato che si è trattato di un guasto tecnico, dovuto al maltempo che ha flagellato Roma nella giornata di ieri. Eppure molti telespettatori hanno paventato che si trattasse di un inconveniente creato ad arte per “coprire” Jessica Morlacchi.

“Stava litigando pesantemente con Helena Prestes”, scrivono sui social alcuni degli utenti (evidentemente fan della modella brasiliana), attribuendo alla regia del GF la volontà di tutelare la cantante con un sabotaggio volontario della diretta. In realtà, le cose sono andate diversamente e i video lo dimostrano.

I video tratti dalla diretta del Grande Fratello del 12 dicembre dimostrano che, quando la messa in onda è saltata, nella Casa non c’era alcuna lite. Le ultime immagini riprese mostravano infatti Jessica ballare tranquilla insieme a Tommaso Franchi. Qualche istante più tardi, la diretta si è interrotta. Nessuna “protezione” o “tutela”, dunque: la diretta saltata è da attribuire esclusivamente a un guasto tecnico che ha interrotto i video dalla Casa del GF per circa un’ora, complice il maltempo che il 12 dicembre ha investito la città di Roma.