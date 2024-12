Nei giorni scorsi, al Grande Fratello, Helena Prestes si è dichiarata a Javier Martinez. Tuttavia, il pallavolista argentino ha detto chiaramente che lui è interessato esclusivamente ad un’amicizia: “Prima abbiamo parlato e lei si è lasciata andare. Si è dichiarata. Mi ha detto che si allontanerà un po’ da me. Perché le piaccio e che non ce la fa a vedermi come un amico. E io le ho spiegato tutto quello che penso. Io so bene com’è lei. Poi è vero che in passato sono stato poco chiaro con lei a livello di gesti. Non devo farmi prendere dal fatto che sono affettuoso e devo mettere un freno ai sentimentalismi. Io sono certo di non provare quelle cose per lei. L’unica persona per cui ho provato quelle cose è Shaila e non c’è un’altra persona. Le ho detto tutto e staremo a vedere, però in parte è anche colpa mia che sono fin troppo coccolone. Poi è la situazione della casa del GF che ti porta a stare sempre a contatto”.

Nelle ultime ore è emersa la vera ragione per la quale Javier ha deciso di porre un freno ad una possibile frequentazione con Helena. Confidandosi con Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice, Martinez ha ammesso di essere interessato a Chiara Cainelli, una delle ultime arrivate nella Casa. “Mi dispiace (per Helena, ndr), ma a me piace Chiara”, ha rivelato il pallavolista argentino, che dunque proverà ad approfondire la conoscenza con la nuova coinquilina.