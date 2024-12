Questa sera, lunedì 16 dicembre, va in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello, la diciottesima stagionale. Ci saranno due grandi ritorni e un nuovo ingresso nella Casa e anche l’esito del televoto che sancirà una nuova eliminazione. Scopriamo tutte le anticipazioni e i sondaggi.

Grande Fratello, questa sera tre nuovi ingressi

Dopo l’eliminazione Federica Petagna, il Grande Fratello si prepara ad accogliere due vecchie conoscenze. Nella puntata di oggi, lunedì 16 dicembre 2024, Stefania Orlando e Eva Grimaldi, infatti, faranno il loro ritorno nella Casa più spiata d’Italia. Le due ex vippone sono state protagoniste rispettivamente della quinta e sesta edizione della versione Vip del reality show condotto da Alfonso Signorini e, a distanza di due anni, varcheranno nuovamente l’iconica porta rossa. Con loro arriverà anche Maxime Mbanda, giocatore di rugby che nel 2016 ha debuttato nella nazionale maschile italiana in un match contro gli Stati Uniti. In seguito al suo servizio volontario per la Croce Gialla di Parma durante il lockdown, Sergio Mattarella lo ha nominato Cavaliere Al Merito Della Repubblica. È nato a Roma nel 1993 da madre italiana e padre congolese. Ha una figlia, Celeste Matilde, nata nel 2020.

Tensioni tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato

Nel frattempo, tra le mura della Casa continuano a tenere banco le tensioni tra Helena Prestes e Javier Martinez. Il pallavolista argentino ha spiegato alla modella brasiliana di vederla solo come un’amica, per poi avvicinarsi alla nuova arrivata Chiara Cainelli. Tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si è verificata l’ennesima rottura, e questa sera Signorini proverà a fare chiarezza sulla burrascosa relazione tra l’ex velina e il modello milanese.

Televoto e sondaggi: chi viene eliminato

Questa sera, inoltre, scopriremo anche l’esito del televoto eliminatorio. In nomination ci sono Helena Prestes, le Non è la Rai (Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo), Shaila Gatta, Stefano Tediosi e Tommaso Franchi. Il concorrente meno votato sarà definitivamente dovrà abbandonare la Casa. Stando ai sondaggi di ForumFree, al momento, Helena Prestes è la super-favorita con il 47% delle preferenze del pubblico. Staccati Shaila Gatta (al 17%) e Tommaso Franchi (al 15%). Rischiano Stefano Tediosi (dato al 13%) e le Non è La Rai, che chiudono al 7%, e che a meno di clamorosi colpi di scena sono destinate all’eliminazione.