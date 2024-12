Un'amatissima ex concorrente della passata edizione del Grande Fratello torna in tv, ma questa volta nel ruolo di conduttrice.

Stiamo parlando di Heidi Baci, che dopo aver concluso "prematuramente" la sua avventura nel reality show condotto da Alfonso Signorini, ha partecipato alla versione vip del Grande Fratello in Albania, terra che le ha dato i natali. Durante la sua esperienza al Big Brother Vip, Heidi ha anche trovato l'amore con il coinquilino Romeo Veshaj, e la loro relazione procede a gonfie vele.

Dunque, dopo aver partecipato a due reality, l'ex gieffina ha annunciato che presto tornerà al Big Brother Vip nelle vesti di conduttrici. Heidi Baci, però, non sarà al timone del programma, ma ne condurrà uno dedicato al commento di ciò che accade all'interno della Casa, ovvero The Big Brother Vip Fan Club. Ad annunciarlo è stata la stessa Heidi su Instagram: "Pronta per una nuova esperienza televisiva! Grazie per il vostro sostegno incondizionato. Grazie Top Channel Albania per la fiducia".