Sia all’interno che all’esterno delle mura della Casa del Grande Fratello non si fermano le voci circa l’orientamento sessuale di due concorrenti, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma. Qualcuno assicura che l’ex Miss Italia sia bisessuale, aggiungendo che presto ne avrebbe anche parlato nel reality show. Eppure, questa notte a fare il suo coming out è stato un altro concorrente.

Helena Prestes si è appartata in piscina con Luca Calvani e Maxime Mbanda, e i tre hanno parlato delle dinamiche della Casa. Il rugbista ha chiesto alla modella brasiliana: “Ma con Zeudi c’è attrazione?”. Helena ha risposto: “Ma in che senso attrazione, spiegati meglio”. Maxime l’ha incalzata: “Hai mai avuto attrazione fisica verso una ragazza?”. Senza pensarci troppo, la Prestes ha risposto: “Certo, sì. Io in passato sono anche stata con due ragazze”. A quel punto, il nuovo inquilino ha chiesto: “E allora torno sulla domanda di prima. Zeudi potrebbe essere interessante da quel punto di vista?”. Helena però non ha risposto e si è limitata a sorridere.

Calvani ha poi confidato ad Helena di vederla benissimo con Zeudi: “Javier è molto quadrato e impostato ed è anche il suo bello. Però proprio per queste ragioni non lo vedo come un uomo per te. Invece quando ho visto i video con Zeudi ho pensato che sarebbe una cosa diverse. Lei è una ragazza bella e complessissima, piena di cose belle. Due ragazze complesse come voi… il mio cuore ha iniziato a battere. Quando lei ha iniziato ad accarezzarti e coccolarti è stato bellissimo. nessuno si aspettava che nascesse questa cosa, tantomeno Javier. Però tutto può essere, che si amicizia o altro. Tu però vivitela per come viene. Di sicuro insieme state bene”.