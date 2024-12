Nel corso della puntata del Grande Fratello dello scorso lunedì, Maxime Mbanda ha fatto il suo ingresso nella Casa insieme a Stefania Orlando ed Eva Grimaldi.

Il rugbista sta avendo modo di conoscere i coinquilini, e con alcuni di loro già sembra essersi instaurato un certo feeling. Nello specifico, Maxime sembra essere rimasto favorevolmente colpito da Amanda Lecciso, per la quale sembra nutrire un interesse. Durante una chiacchierata con Javier Martinez, infatti, Mbanda ha spiegato di essere interessato alla sorella di Loredana, e di aver già instaurato un feeling con lei.

Maxime Mbanda racconta la sua storia

“Mio padre ha 68 anni e mia madre 73. La mia ex invece aveva 10 anni più grande di me, io 31 e lei 41. Prima di me non aveva figlio. Ci siamo conosciuti che io avevo 19 anni e lei 20. Siamo stati insieme 11 anni, ma la relazione è stata un bel po’ travagliata. Dopo 3 mesi che ci conoscevamo siamo andati a convivere. Adesso con il senno del poi posso dire che abbiamo affrettato tutto.

Lei era già una donna affermata e io un ragazzino. Io mi sentivo un po’ chiuso in gabbia in questa convivenza. La mai ex ha una storia familiare che le ha dato modo di crescere in un certo modo, per lei era essenziale stare tutti insieme sotto lo stesso tetto e fare tutto insieme. Io mi sentivo un po’ costretto. Perché sono uno dinamico, libero, devo sperimentare, viaggiare, scoprire, avere anche la mia indipendenza. Lei invece è più stabile e statica. Nessuno all’inizio era d’accordo su questa relazione, né i miei e né i suoi. Però c’era questa attrazione fisica e mentale e siamo andati avanti. Ci siamo conosciuti ad un paninaro in piazza a Tirrenia“.