Nonostante sia entrata nella Casa del Grande Fratello da poco più di quattro giorni, Stefania Orlando si è già messa “al lavoro”. Ieri pomeriggio, mentre parlava con Eva Grimaldi e Luca Calvani del confronto avuto da quest’ultimo in puntata con Jessica Morlacchi, l’ex vippona ha sganciato una vera e propria bomba: “Tu dovevi dire ‘raccontiamo quanto mi hai proposto di creare una finta storia d’amore perché avevi paura che io uscissi’. Raccontiamo anche questa cosa qui”.

Spiazzato dalle parole di Stefania, l’attore ha detto: “Non mi sembrava il caso di scendere a quei livelli”. Poco dopo, Luca poco dopo ha parlato anche con Amanda Lecciso: “Quando Jessy voleva fare la finta storiella. Io però le ho detto subito di no. L’ho protetta tanto”.

Dunque, la Morlacchi avrebbe proposto a Calvani di creare una finta storia d’amore così da evitargli una possibile eliminazione? A dire il vero, in questa vicenda sarebbe coinvolta anche Mariavittoria Minghetti. Diversi telespettatori, infatti, hanno pubblicato un video di qualchje giorno fa in cui Calvani chiede alla gieffina romana: “Quando ero in nomination mi ha detto di fare la storia. Sei stata te a proporgliela quella cosa?”. In quell’occasione, Mariavittoria è rimasta in silenzio per qualche istante e poi ha annuito con la testa.