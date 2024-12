Anita Olivieri, concorrente della passata edizione del Grande Fratello, durante una diretta sui social ha fatto sapere di non ritenere che ciò che ha ottenuto Beatrice Luzzi – sua acerrima rivale tra le mura della Casa più spiata d’Italia, oggi diventata opinionista del reality show di Canale 5 – sia da considerarsi un upgrade nella sua carriera.

Le parole di Anita Olivieri su Beatrice Luzzi

“Nessuno ha avuto successo dopo il GF della mia edizione. Forse Beatrice Luzzi che è andata a fare l’opinionista ha fatto qualcosa. E comunque ha 53/54 anni, un background da attrice e non so che altro e ha fatto qualcosa. Però, ragazzi, è un’attrice che è andata a fare l’opinionista al Grande Fratello. Non è andata da Alberto Angela. Per me questo è il massimo di quello che qualcuno ha fatto uscito dal GF ma non è successo. E non perché devo parlare di Beatrice, perché lei è l’unica ad avere effettivamente fatto qualcosa. Non commento. Ho dei pensieri ma non li espongo, penso che lei si stia commentando da sola da quello che vedo. Quello che fa e quello che è parla da sé”.

Anita Olivieri ha quindi spostato il focus su altri due protagonisti assoluti della passata edizione del Grande Fratello, ovvero la vincitrice Perla Vatiero e il suo ex fidanzato Mirko Brunetti: “Perla sta facendo quello che faceva prima di entrare nella Casa. Si dedica al suo brand e lavora come prima. Mirko si sta dedicando alla recitazione e altre cose. Chi altro ha fatto successo? Chi è davvero qualcuno? Io non ho mai pensato di andare al GF e diventare famosa perché non mi interessa, non so come dirlo”.