Nonostante sia entrato nella Casa del Grande Fratello da poco meno di una settimana, Maxime Mbanda sembra già avere le idee piuttosto chiare. Quando Alfonso Signorini gli ha chiesto di scegliere un’inquilina con cui tuffarsi in piscina, lui ha puntato il dito in direzione di Amanda Lecciso.

Il rugbista ha parlato ad alcuni coinquilini del suo interesse nei confronti della sorella di Loredana, e la voce è arrivata anche ad Amanda. Maxime ha dunque deciso di esporsi: “L’ambiente è piccolo e le voci iniziano a girare. Ma ci tengo a precisare che mi è stato semplicemente chiesto chi mi piacesse e io a primo impatto ho risposto che fra tutte le ragazze, chi potrebbe ipoteticamente piacermi all’ennesima potenza sia a livello estetico che a livello caratteriale, è Amanda”.

La Lecciso ha risposto con una battuta, fingendo di pavoneggiarsi: “Come poteva essere altrimenti”, e così Mbanda ha cercato di trovare un riscontro: “Poi però magari mi faccio film mentali, ma io faccio la battuta, tu rispondi… Cioè, io lo sento. Una cosa innocente, ci mancherebbe, però come diceva un mio ex allenatore: tu potrai avere ragione, ma io non ho mai torto. Detto questo non ti spaventare, non ti chiederò di sposarmi”.