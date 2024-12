Nessuno eliminato nella puntata del Grande Fratello del 23 dicembre. Quattro i concorrenti in nomination: Bernardo Cherubini, Zeudi Di Palma, Le Moneè e Emanuele Fiori.

Javier Martinez e Helena Prestes sono i concorrenti preferiti dal pubblico Il pallavolista argentino e la modella brasiliana hanno vinto al televoto contro Lorenzo, Tommaso, Bernardo, Emanuele e Zeudi, e per questo sono immuni nelle nomination. Di seguito le percentuali, risultato delle preferenze del pubblico:

Javier Martinez (37%)

Helena Prestes (26%)

Lorenzo Spolverato (25%)

Tommaso Franchi (9%)

Bernardo Cherubini (1%)

Emanuele Fiori (1%)

Zeudi Di Palma (1%)

Chi sono i concorrenti in nomination

Immuni Javier e Helena, ma anche Jessica e Amanda scelte dalle opinioniste. Nel segreto del confessionale, iniziano la catena di nomination le Non è la Rai, che fanno il nome de Le Monsè, poi Mariavittoria in salone fa il nome di Luca, mentre Lorenzo e Luca scelgono Bernardo. Si passa a Zeudi che sceglie Giglio, mentre Jessica indica Bernardo. Tommaso nomina Le Monsé, mentre Amanda opta per Shaila. Poi Alfonso infine sceglie Bernardo.

Durante la puntata, gli inquilini hanno ricevuto gli auguri natalizi da parte di amici e parenti. A farli a Bernardo Cherubini è stato un tale Mario, travestito da albero di Natale. Al termine della diretta, il fratello Jovanotti ha però rivelato di non conoscere nessun Mario: “Non conosco nessun Mario, c’era uno travestito, non l’ho mai visto in vita mia”.