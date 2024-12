Tommaso Franchi è senza dubbio uno dei concorrenti più del Grande Fratello più discussi degli ultimi giorni. Non solo le polemiche che stanno scatenando i suoi atteggiamenti nei confronti di Mariavittoria Minghetti, ma anche una vicenda che è accaduta di recente.

Tutto è iniziato quando la dottoressa romana ha detto: “Poi entra il libbero”. L’idraulico toscano ha fatto notare che la parola “libero” si dice con una sola B: “Guarda che si dice libero e non libbero”. Mariavittoria ha risposto: “A Roma si dice libbero con due b”. Nella discussione è intervenuto Luca Giglioli, che ha chiesto a Shaila Gatta: “A Napoli come si dice libero?”. E a quel punto è arrivato lo scivolone di Franchi: “A Napoli nessuno è libero fratm”.

Giglio ha visto il gesto (che per molti era quello delle manette) e ha detto: “No dai questa era molto brutta”. Anche Mariavittoria lo ha rimproverato: “No dai amo ti prego! Per fortuna che non l’hanno sentita. Menomale che nessuno lo guardava”. Shaila non ha capito ed ha chiesto spiegazioni, ma Javier Martinez l’ha fermata: “No fidati, meglio non ripetere, è meglio che non tocchiamo questo argomento”.

Gli utenti si scagliano contro Tommaso Franchi

Le parole e il gesto di Tommaso Franchi hanno scatenato la polemica sui social, dove gli utenti si sono scagliati contro il concorrente toscano. “Vorrei avere delle scuse ufficiali da Tommaso, perché si permette di dire determinate cose si Napoli facendo gesti inequivocabili. Gli vorrei dire vieni a Napoli, sarai accolto e cosi vedrai il calore di Napoli e se siamo tutti in galera!”, ha scritto un utente. E ancora: “Tommy che dice che a Napoli nessuno è libero, facendo il segno delle manette… caro Tommaso qua uno solo e imprigionato nel pregiudizio e quello sei tu”; “Spero non intendesse quello che dicono, ma il gesto è brutto e spero proprio che chieda scusa stasera in puntata”.