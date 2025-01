Andata definitivamente in archivio la storia d'amore con Federica Petagna, dopo una brevissima liaison con Mariavittoria Minghetti e il recente bacio sotto le coperte con Zeudi Di Palma, Alfonso D'Apice sembra aver messo nel "mirino" un'altra concorrente del Grande Fratello. Stiamo parlando di Chiara Cainelli, alla quale il gieffino napoletano ha palesato il suo interesse.

"Ho le idee chiare e ti ho spiegato il perché", ha esordito Alfonso. "Ad una persona che mi dice 'no perché io non ti sono venuto a parlare per questo, ho fatto un'altra cosa per questo...', non so cosa dirti - ha replicato la Cainelli -. Forse devo ancora fare pace con il cervello, nel senso che devo riflettere perché non capisco il senso. Quindi tu provi interesse per la mia persona principalmente, e basta? Parlare di queste cose mi mettein difficoltà... Quindi siamo due impacciatio in questo momento".

Poi Chiara ha aggiunto: "Comunque non ne vorrei parlare con nessuno, adesso la sto prendendo sull'ironia, ma tra poco mi vado a mettere sotto un divano e sto lì tutta la settimana. E poi mi stranisce il fatto che sua più strano di me in questa situazione, dovrei essere io quella in difficoltà. In realtà odio queste situazioni, sono spiazzata. Mi hai sempre definito un'amica e adesso mi dici così. Sinceramente non l'avevo ipotizzato, pensavo tu fossi interessato a Zeudi".

Proprio in merito al bacio con l'ex Miss Italia, D'Apice ha sottolineato: "Dopo la puntata di lunedì ci ho parlato un minuto e venti in tre giorni, perché mi sono resto conto della cosa. Se io avessi voluto creare qualcosa con Zeudi avrei avuto un rapporto con lei dal primo giorno che è entrata".