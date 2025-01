Nella Casa del Grande Fratello, gli ultimi giorni sono stati carichi di tensione e di scontro di ogni tipo. La situazione è iniziata a degenerare lunedì notte, al termine dell’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, quando Helena Prestes si è scagliata contro Shaila Gatta. In quell’occasione, la modella brasiliana avrebbe avuto anche un attacco di panico, ed è stato Luca Calvani a rivelarlo.

Ieri sera, durante il primo giorno del 2025, i concorrenti sono tornati nuovamente a discutere della lite tra Helena e Shaila. L'attore toscano ha spiegato a Luca Giglioli che la Prestes non era totalmente in sé, e che lui ha avuto paura: “Lei ha avuto un attacco di panico lì dentro il confessionale, ero da solo con lei, ero impaurito davvero. Sono un uomo di 50 anni, eppure ero impaurito, non sapevo cosa fare, ho avuto paura. Non la potevo nemmeno… non si faceva toccare”.

Della forte crisi avuta da Helena ne hanno parlato anche Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato, e quest’ultimo ha fatto scoppiare una nuova polemica per via di alcune sue affermazioni discutibili: “Qui avete dato dell’aggressiva a Shaila e a Helena no perché ha avuto questa cosa che dite voi? Ma ti posso dire? Sti ca**i! Ma poi quale crisi di ansia, ha 35 anni, basta difenderla sempre e andare incontro”.

Le parole di Spolverato hanno ovviamente indignato i telespettatori, che hanno rimproverato al modello milanese di aver sminuito un tema molto sentito negli ultimi anni: "Ha esagerato"; "Sminuire una tematica così delicata si commenta da solo"; "Nemmeno davanti ad un problema così grave lui si ferma?", hanno commentato alcuni utenti su X.