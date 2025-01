Il nome di Mahmood come co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo circola sempre con maggiore insistenza. A La Freccia, Carlo Conti ha dichiarato che in ogni serata della kermesse canora sarà affiancato da un personaggio diverso, e uno di questi potrebbe essere proprio il due volte vincitore del Festival.

Il suo nome inizialmente è stato fatto nel podcast Pezzi: dentro la musica da Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano: “Ci saranno anche co-conduttrici e co-conduttori che saranno sul palco, qualche nome? Serena Rossi, Mahmood e Annalisa. Questi sono lì, manca la firma, il rumore della penna sul foglio. Ma è un bel foglio!”. E adesso a confermarlo è stato Giuseppe Candela su Dagospia: “Conti avrebbe chiesto la disponibilità per una sera al cantante Mahmood, un po’ come avvenuto lo scorso anno con Marco Mengoni. Per gli annunci ufficiali bisognerà attendere ancora qualche giorno”.

Oltre a quello di Mahmood, Candela ha confermato anche il nome di Geppi Cucciari: “Come Dagoanticipato Giulia De Lellis, con i vari incroci gossippari che nemmeno tre numeri del settimanale Chi, sarà al DopoFestival con un ruolo fisso. Come vi avevamo svelato Alessandro Cattelan sarà anche conduttore della serata finale del Festival, ma chi affiancherà Conti nel corso delle cinque serate di Sanremo 2025? Lo schema sarà a rotazione, come per gli ultimi Festival, con partner diversi. Tanti rumors, alcuni pilotati per mettere pressione sul direttore artistico, poche certezze. Si avvicina all’Ariston, come aveva accennato Fanpage e possiamo confermare, la comica Geppi Cucciari”.