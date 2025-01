Il Bollitore-gate ha ulteriormente surriscaldato un clima che nella Casa del Grande Fratello era già incandescente, evidenziando ancora di più la spaccatura che si è creata tra le mura del loft più spiato d’Italia. Non solo, ciò che è accaduto ieri sera tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi ha innalzato il livello di scontro dei fandom sui social. Nelle ultime ore, i sostenitori della modella brasiliana hanno taggato Beatrice Luzzi per sottolineare le similitudini con il percorso dell’attuale opinionista del GF, mentre i fan di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, e quelli dell’ex cantante dei Gazosa, hanno chiesto all’attrice romana di prendere posizione e di schierarsi a favore di una squalifica.

Beatrice non ha risposto né ai fan di Helena né a quelli di Jessica, ma alcuni utenti hanno fatto notare quanto la situazione che sta vivendo la Prestes sia completamente diversa da quella che ha vissuto la Luzzi la passata edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’opinionista ha pubblicato un emoji delle mani che ringraziano sotto a tre differenti tweet di suoi fan.

I tweet ai quali ha risposto Beatrice Luzzi

“Il mio pensiero va alla grande concorrente che è stata Beatrice Luzzi l’anno scorso perché nonostante le palesi provocazioni e gli attacchi mirati per farla crollare, non ha mai sgravato pesantemente e ha conservato la sua lucidità e integrità fino alla fine. Che donna”.

“In merito a ciò che è successo con Helena, lei ha sempre riaccolto tutti, e sottolineo tutti, nonostante tutte le ingiurie che le erano state rivolte”. “Quindi, se la provocazione giustifica l’attacco violento: la Luzzi, che è stata insultata come donna e madre, sbeffeggiata davanti un lutto grave. Avrebbe dovuto fare una specie di strage a suon di utensili e bollitori? Le regine, sono altre”.

Beatrice ha (quasi) sempre mantenuto il controllo, nonostante avesse in sostanza quasi l’intera Casa contro (fatta eccezione per pochi alleati che le hanno voltato le spalle in seguito). Jessica ha senza dubbio sbagliato a provocare e istigare, così come Helena che si è resa protagonista di un gesto condannabile. Adesso starà al Grande Fratello prendere una decisione.