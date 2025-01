Nelle passate edizioni del Grande Fratello sono stati diversi i concorrenti che si sono resi protagonisti di scivoloni e gaffe sugli sponsor, e anche quest’anno non fa eccezione. Nella giornata di ieri, Maxime Mbanda e Shaila Gatta hanno parlato delle loro abitudini quotidiane, ed è saltato fuori il nome di una nota catena di supermercati. Il rugbista ha chiesto all’ex velina con quali mezzi si sposta in città, e lei ha spiegato: “Io mi muovo sia in macchina che in metro. La mattina se il tempo è bello e non fa troppo freddo preferisco muovermi in metro. Se invece devo uscire la sera no, perché purtroppo è pericoloso”.

Poi, Maxime ha fatto una domanda specifica a Shaila: “Ma quindi tu vai a fare la spesa all’Esselunga?”, e lei ha risposto in maniera del tutto inaspettata: “Ma no, i fessi vanno a fare la spesa a…”. A quel punto la regia è intervenuta immediatamente prima che la ballerina napoletana potesse completare la frase, e ha silenziato l’audio.

Questa frase – tra l’altro tagliata – ha sollevato l’ennesimo polverone sui social. In molti hanno accusato Shaila di aver offeso milioni di persone che vanno a fare abitualmente la spesa all’Esselunga, e c’è anche chi ha taggato i profili della nota catena di supermercati chiedendo che vengano presi provvedimenti. A dire il vero, non sappiamo cosa abbia detto esattamente la Gatta dopo che il GF l’ha censurata. Potrebbe anche darsi che la frase completa sia stata “I fessi vanno a fare la spesa all’Esselunga in metro”.

L'ironica reazione di Esselunga e la frecciatina di Signorini

Nel frattempo, la notizia ha fatto il giro del web, e quanto pare Esselunga sembra aver incassato con molta sportività il colpo (si vociferava che avesse denunciato Shaila Gatta). La pagina Instagram ufficiale ha infatti pubblicato un ironico meme, con una chiarissima allusione all’ex velina: “Quando scopri di essere in trend. Qui Gatta ci cova!”.