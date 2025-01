Sovvertendo i pronostici e i risultati di ogni singolo sondaggio sul web che la dava per perdente, Shaila Gatta è uscita vincitrice dal televoto eliminatorio con Helena Prestes. Un risultato che ha spiazzato tutti, telespettatori e inquilini. Al termine della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 13 gennaio, alcuni concorrenti, capeggiati da Javier Martinez, hanno voluto dedicare un brindisi ad Helena.

Ma quali potrebbero essere state le ragioni dell'eliminazione della Prestes, che nel corso di questi mesi è stata la preferita del pubblico nonché una delle candidate alla vittoria finale? Secondo Stefania Orlando, a condannare la brasiliana sarebbe stata la vicenda relativa al lancio del bollitore: "Ci siamo rimasti tutti, ma se non fosse successa questa cosa non sarebbe mai uscita. Questa cosa l'ha penalizzata. E' stata comunque forte. E comunque tra lei e Shaila era uno scontro da titani. Sono comunque le donne protagoniste di questa edizione. Era una cosa molto tosta, infatti l'ha detto anche Alfonso.

Onestamente non mi aspettavo che sarebbe uscita lei. Da una parte sì, dall’altra no. Però sono sicura che se non ci fosse stata la cosa del bollitore non sarebbe stata eliminata. Anzi, lei sarebbe andata molto avanti. Purtroppo penso che quell’episodio abbia pesato sul giudizio del pubblico. Lei è una bravissima ragazza, in quell’occasione ha fatto uno sbaglio. Così come penso che se il televoto fosse stato per scegliere il preferito da salvare, anche in quel caso non sarebbe uscita lei. Di certo è uscita una grande protagonista del Grande Fratello".

Amanda Lecciso ha invece pianto dopo l'uscita di Helena Prestes. Le due avevano molto legate, e la sorella di Loredana, estremamente dispiaciuta, ha ammesso di sentirsi sola e che teme di non riuscire ad andare avanti.

Shaila Gatta, invece, ha sparato a zero contro gli altri concorrenti: "Sono tutti carini adesso. Mi fanno morire perché non ti ca**no, poi esce una persona e tutti ti abbracciano. Ma tutti intendo quelli che stavano dall'altra parte. Si pensano che siamo scemi".