Jessica Morlacchi ha insinuato che Luca Calvani ha ricevuto informazioni dall’esterno della Casa del Grande Fratello. “Un messaggio scritto a matita ti ha fatto cambiare idea”, ha detto la cantante. Un’azione che, se confermata, rappresenterebbe una chiara violazione del regolamento. Luca nasconde qualcosa, e Alfonso Signorini gli ha chiesto spiegazioni durante la puntata andata in onda ieri sera.

Jessica Morlacchi ha raggiunto lo studio dopo aver affrontato sia Helena Prestes che Luca Calvani. Con quest'ultimo è stata decisamente più dura e ha raccontato di un messaggio segreto. Da Signorini arriva la conferma: “Io ho visto in un’immagine: Enzo (Paolo Turchi, ndr) con un foglio in mano dove faceva delle cose con il dito, come se dicesse a Luca di stare lontano da me e di andare verso Helena”. Dalla regia mandano in onda il video e sembra proprio che Enzo Paolo stia suggerendo qualcosa a Luca e lui risponde con “L'ho capito tardi, ma l'ho capito. Non ti preoccupare”.

Enzo Paolo ricorda bene quel momento: “Precedentemente stavo dicendo a Luca che non gli avrei dato un ruolo nella coreografia perché non ne avevo. Gli ho detto ‘Vedi? Non c’è una situazione, ci sono 3,4 uomini’, mostrandogli il foglio con gli schemi dei balletti”. Ad un certo punto, però, il coreografo è intento a cancellare qualcosa sul foglio. “Può confermarlo Pamela che mi è sempre vicina quando montiamo le coreografie: ad ogni blocco, monto e cancello”. I dubbi, però, rimangono perché, come fa notare Jessica: “Luca dice ‘l’ho capito tardi, ma l’ho capito’”.

A questo punto interviene Calvani, stufo di questa situazione e di Jessica: “Quel video è del 21 e 22 dicembre. L’avvicinamento ad Helena è avvenuto secondo Jessica il 24 novembre. Quindi si faccia una ragione, ero già fuori dal letto di Jessica. Sei venuta carica di informazioni e accuse, ma non ci casco”.