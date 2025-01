Giovanni Ciacci è tornato in tv dopo oltre due anni. La sua ultima apparizione sul piccolo schermo risale al 2022, quando era un concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. In quell’occasione, lo stylist, insieme ad altri “vipponi”, venne squalificato per il “caso Marco Bellavia”.

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Ciacci ha detto di essere entrato a far pare di una “blacklist” che gli ha impedito qualsiasi apparizione televisiva proprio dopo quanto accaduto durante quell’edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ma non solo. Ciacci ha anche rivisto Adriana Volpe, con la quale ha lavorato nel programma Ogni Mattina. I due hanno vissuto un momento di forte tensione durante il GF Vip: lei doveva entrare nella Casa di Cinecittà per farli una sorpresa, ma in seguito si è schierata contro di lui in un video piuttosto critico, definendo “indignante” il comportamento degli inquilini e citando una frase controversa di Giovanni sul ritiro di Bellavia. Ciacci, dal canto suo, ha risposto in maniera dura, accusando la Volpe di essersi schierata senza essere a conoscenza della situazione.

A distanza di oltre due anni, il clima è tornato ad essere disteso. Adriana Volpe, a corredo di un selfie nel dietro le quinte de La Volta Buona con Giovanni Ciacci, ha scritto: “Amicizia, bello rivederti”.