La nuova serie di Ilary Blasi è disponibile su Netflix da pochi giorni, e per l’occasione la conduttrice sta rilasciando diverse interviste. Ospite del podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, la Blasi ha parlato delle sue esperienze al timone dei reality, e ha svelato le ragioni del suo addio al Grande Fratello Vip e a L’Isola dei Famosi.

“Le Iene sono state una palestra e grazie a quella credo che poi sia arrivato il Grande Fratello Vip. Perché mi hanno scelta per il GF Vip? Ma che ne so, forse mancavo solo io, a un certo punto mi hanno chiamata. Avranno pensato che visto che il GF Vip era una novità, forse nella conduzione volevano qualcosa di nuovo, io magari ero una scommessa. Io ho fatto tre stagioni di GF Vip e tre di Isola dei Famosi. I concorrenti che mi hanno impressionato di più o che conoscevo già? Ma io non conoscevo proprio nessuno. No davvero, né del GF Vip e nemmeno de L’Isola”.

E ancora: “Come è arrivato l’addio a Le Iene? Io sono arrivata incinta e me ne sono andata via incinta. Ero incinta di Isabel e ho lasciato. Poi ho partorito Isabel e sono tornata. Poi per un anno ho fatto in contemporanea, Grande Fratello Vip e Le Iene. Quindi, mi ricordo che facevo la diretta Grande Fratello Vip e la mattina dopo mi svegliavo, prendevo l’aereo e facevo la diretta delle Iene. E poi dopo l’ho lasciato. Come mai ho lasciato il GF L’Isola e Le Iene? Sai, io a un certo punto preferisco che sia io a dire basta, prima che mi mandano via. Quando credo che sia abbastanza sono io che lascio.

Un momento difficile da gestire al GF? Per un’eliminazione mi è arrivata la busta, è partita la musichetta, io ho aperto la busta e nel foglio non c’era scritto nulla! Sì, era bianco. Mi sono detta ‘ma me stanno a prende per er cu*o?’. Non sapevo che fare e allora mi sono detta ‘io dico un nome a caso, tanto so solo due, magari me dice bene, ho il 50% delle possibilità’. Però poi ho detto ‘se dico il nome sbagliato pensano che è tutto taroccato’. Quindi in quei secondi ho visto che non ero inquadrata e ho fatto dei gesti all’autore e per fortuna mi hanno detto a voce chi era l’eliminato, ma è stata una cosa tutta al volo in diretta. Ma io in generale sono un disastro in diretta. Gli autori che lavorano con me sono tutti terrorizzati”.