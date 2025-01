Nella registrazione di Uomini e Donne di ieri, martedì 14 gennaio, Tina Cipollari è stata presentata ufficialmente come nuovo tronista (clicca QUI per le anticipazioni).

Intervistata dal settimanale Chi, la storica opinionista del dating show di Maria De Filippi ha confermato il suo desiderio di trovare l'amore: "Da qualche tempo sono single e ora mi sono stufata di stare da sola". E a proposito del suo ideale di uomo: "Intanto l'uomo ideale non esiste. Diciamo che deve arrivare un uomo che mi incuriosisca, che mi piaccia. Non ho un prototipo, ovviamente sarà un uomo maturo, se arriva uno di trent'anni non mi interessa. Elon Musk? Beh, oddio, magari se passa a Uomini e Donne... Non dico il miliardario, ma è chiaro che non deve arrivare uno spiantato, uno che pensa che lo mantenga io. Allora' ciaone".

E ancora: "Ci sposiamo: ceco un marito e non uno che mi mantenga, ma voglio evitare lo spiantato, ne girano centinaia, anche travestiti da ricchi". E per quanto riguarda i suoi figli, la Cipollari ha spiegato che non sono preoccupati: "Per carità, i miei figli? Quante donne separate o divorziate cercano un compagno? Poi io, dopo il matrimonio, ho anche avuto una relazione durata cinque anni, ma preoccupati di che?".

Poi Tina ha spiegato che il carattere è la cosa più importante per lei: "Devo dire che non ho mai dato grande importanza al sesso, neanche quando ero più giovane. Guardo il carattere, da sempre dico che è la parte più bella di un corpo di una persona. E' 'l'organo' più bello. Lo dico sempre anche ai miei figli, che sono nell'adolescenza, a volte ti rispondono male... Il carattere è quello che ti resta tutta la vita".

E in merito ad un possibile matrimonio: "Se arriva quello giusto, matrimonio con rito civile, niente abito bianco, mi sono già sposata in chiesa. E poi inizierà la mia nuova vita con quest'uomo. Sarà un vedovo, o uno da solo, uno che non si è mai sposato, ma sarà difficile...".